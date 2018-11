Schömberg KGV stellt in Schömberg öffentlich neues Jahrbuch vor

Schömberg. Zur öffentlichen Vorstellung des neuen Bandes "Einst & Heute – Historisches Jahrbuch für den Landkreis Calw" lädt der Kreisgeschichtsverein Calw (KGV) am nächsten Montag, 12. November, ab 10 Uhr in den Silbersaal des Kurhauses in Schömberg ein.