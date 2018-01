Schömberg Keine "Sonne", keine Narrenbändel

Michael Koch von der gleichnamigen Ratshausener Baufirma gibt Entwarnung: "Wir werden Anfang nächster Woche fertig", teilte er Bürgermeister Karl-Josef Sprenger mit, der in dieser Sache nachgehakt hatte.

Die Fasnet auf dem Marktplatz dürfte also ohne Einschränkungen gesichert sein. Dies ist Zunftmeister Bernhard Wuhrer umso wichtiger, als sich in diesem Jahr sogar Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angesagt hat, der sich zusammen mit Ehefrau Gerlinde das närrische Treiben in Schömberg nicht entgehen lassen will. So wird der Ministerpräsident beim Narrenempfang in der Zunftstube teilnehmen und sich danach die Polonaise ansehen.

Wie Wuhrer gegenüber unserer Zeitung sagte, werde das Abbruchmaterial von der "Sonne" bei der Fasnet zwar weg sein, man werde aber vorraussichtlich keine Fasnetsbändel aufhängen können, weil eben das "Sonneneck" fehle. Seit Jahren wäre dies das erste Mal, dass der Platz nicht geschmückt wäre. "Aber vielleicht fällt uns noch was ein", sagt der Narrenvater.