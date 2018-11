Schömberg Keine bösen Überraschungen

"Der Schömberger Einzelhandel ist sehr gut aufgestellt, und es gab glücklicherweise keine bösen Überraschungen", lobte David die Einzelhändler. Eine Gruppe aus rund 60 Personen aus Inhabern und deren Angestellten versammelten sich in den Tagungsräumlichkeiten des Schwarzwald Sonnenhofs in Langenbrand. David testete mit ihrem Team um Julia Eisengarten und Elmar Fedderke zuvor die Händler. Sie riefen an und kauften ein, um die Betriebe auf Herz und Nieren zu prüfen. Natürlich gebe es immer etwas zu verbessern, so David.

Blick von außen

Im Workshop präsentierten David und Fedderke die Qualitätsmerkmale im Einzelhandelssegment. Die Tagungsteilnehmer beschrieben ihren perfekten Verkäufer und formulierten ansprechende, zeitgemäße Formulierungen, um die Kunden optimal beraten zu können. "Es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder einen geschulten Blick von außen auf unsere Strukturen und Qualitäten werfen lassen, um die Betriebsblindheit einzudämmen und weiter dazuzulernen", so Ulrike Mayrhofer, Sprecherin des Einzelhandels.