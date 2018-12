Schömberg Kein weiteres Seniorenheim in Schömberg

Schömberg. Im Zentrum von Schömberg entstehen rund 30 weitere Wohnungen. Der Pforzheimer Investor Wolfgang Krzyzanowski will das ehemalige Hotel Krone an der Ortsdurchfahrt abreißen und barrierefreie Eigentumswohnungen bauen lassen. Er möchte etwas Gutes für Schömberg entwickeln, versicherte er in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Krzyzanowski gehört die Pforzheimer Firma WK Bauconsult GmbH.