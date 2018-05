Schömberg (bv). Der Rektor der Schömberger Grund- und Werkrealschule, Wolfgang Fiderer, geht im Sommer in Pension. Das Problem: Für ihn konnte bisher kein Nachfolger gefunden werden. Fiderer, der seit März 2009 die Schulen leitet, sagte am Mittwoch in der Sitzung des Schömberger Gemeinderats sagte, dass wohl Konrektor Berthold Pfeffer die Schulleitung kommissarisch übernehmen müsse. Dann allerdings werde es für die Interimszeit keinen Konrektor geben. Die kommissarische Schulleitung könnte für längere Zeit erfolgen müssen. Man habe nach der Ausschreibung auch verschiedene Personen angesprochen, aber nur Absagen erhalten. Gründe seien die schlechte Dotierung, die künftig nicht mehr seiner bisherigen entsprechen werde, sowie das Aufgabenpensum als Schulleiter. Finde sich kein Rektor, dann könnte es am Schömberger Schulzentrum auch eine "Strukturveränderung" geben.