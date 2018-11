Schömberg Kein Nachfolger für Fiderer in Sicht

Als Gründe dafür, dass sich für die Rektorenstellen an der GWRS Schömberg und der Grundschule Schörzingen keine Bewerber finden, nennt der Schulamtsleiter zum einen die "Randlage" von Schömberg und zum anderen die Besoldung der Schulleiter. Sollte der Vorschlag von Ministerin Eisenmann im Landtag Gehör finden, würden die Stellen höher besoldet, was bedeute, dass der Rektor der Grund- und Werkrealschule in A 14 eingestuft werde. "Dann sind solche Stellen auch von der Bezahlung her wieder interessant."