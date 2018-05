Schömberg Kein Hass und kein Vergessen

Aus Polen, Frankreich und Luxemburg waren Überlebende aus den "Wüste"-Lagern beziehungsweise deren Angehörige gekommen, zum ersten Mal auch eine kroatische Familie. Die Enkel entdeckten den Namen ihres Großvaters auf einer Tafel in der Schörzinger Kapelle und in dem im vergangenen Jahr vorgestellten Totengedenkbuch.

Dorothee Roos, Vorsitzende des "Verbunds der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler" (VGKN), schlug in ihrem Vortrag den Bogen von den Menschen aus mehr als 30 europäischen Ländern in den Lagern der Ölschieferfabriken über die Befreiung durch die Alliierten bis hin zu de ersten Versuchen in den 1970er- und 80er-Jahren, den "zu einem festen Block gefrorenen Hass in Europa zum Schmelzen zu bringen".

Gerhard Lempps Performance illustrierte das Motto: Eine Mauer aus grauen Quadern, beschriftet mit blutroten Hassbegriffen wie "Rassismus" und "Fremdenhass", wurde von zwei Königsfelder Schülern gelesen und. Auf den Rückseiten standen Artikel aus der Erklärung der Menschenrechte. Die Mauer aus Hassparolen wurde durch die Drehung zu einem Tor für Freiheit und Brüderlichkeit.