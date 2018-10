Schömberg Julius Müller an Spitze

Zum 1. November übernimmt Müller die Leitung der Touristik und Kur Schömberg, heißt es in einer Pressemitteilung des Eigenbetriebs. "Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die Verantwortung, die ich übernehmen werde", zeigt sich Müller begeistert.

Großprojekte verwirklichen

Seit Oktober 2014 ist Müller mittlerweile für die Gemeinde Schömberg tätig, zuletzt als stellvertretender Leiter der Touristik und Kur. Der 23-Jährige studierte an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg Betriebswirtschaftslehre im Bereich Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. "Als erste Großprojekte stehen jetzt natürlich die Vollendung des geplanten Aussichtsturmes und die Umsetzung des Flying Foxes an sowie der Umzug in die neuen Räumlichkeiten der Touristik und Kur", so Müller weiter.