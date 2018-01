Schömberg Jubiläumsjahr wartet mit vollem Programm

Ganz wie es sich für einen Chor gehört, gab es einen musikalischen Auftakt. Die Herren gaben das heitere Stück "Schwinge dich auf" zum Besten. Im Gedenken an alle Kameraden, die nicht mehr dabei sind, sangen die Männer den schottischen Bardenchor "Stumm schäft der Sänger".

Der Vorsitzende Hans Stainer blickte auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres zurück, unter anderem das Mitwirken beim Wirtshausliedersingen, den Maschgeratag in Kooperation mit der Narrenzunft, den Auftritt an Fronleichnam, die Messe am Fest der Kreuzerhöhung auf dem Palmbühl und das Missionskonzert in der Stadtkirche.

Auch an die Teilnahme beim Schlachtfest des Männerchors Frittlingen, die Hochzeit eines Sänger-Sohns und den Ausflug aufs Schloss Sigmaringen erinnerte Stainer.