Schömberg Jetzt auch noch der Personenaufzug

Robert Keller warnte jedoch davor, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Es solle gewartet werden, bis ein Mieter feststehe. Denn es könne sein, dass dieser einen ganz anderen Aufzug benötigt. Keller plädierte für "so wenig Aufbau wie nötig".

Er setzte sich damit nicht durch. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat, den gesamten Aufzug zu bauen.

Zum Thema Feuerwehrgerätehaus hielt Polich fest: "Es kommen immer mehr Sachen hinzu." Wäre dies abzusehen gewesen, hätte es sicher eine andere Entscheidung gegeben. Die Notwendigkeit des Obergeschosses stellte Tommy Geiger nach der Absage eines Interessenten in Frage. Das Abtragen bis zum Erdgeschoss wäre vielleicht besser gewesen.

"So ist die Situation", sagte Sprenger. Er stellte aber in Aussicht, dass noch vor Weihnachten weitere Arbeiten am Gebäude in Angriff genommen werden. Es sei immer noch davon auszugehen, dass bis Sommer 2019 das Feuerwehrgerätehaus fertig sei, bis September auch die Außenanlagen. "Auch der Kostenrahmen mit 3,1 Millionen Euro – ohne Grunderwerb – erscheint unverändert haltbar", zeigte sich Sprenger zuversichtlich.