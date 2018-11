Schömberg Infos zu Berufsfeldern

Bei einer Präsentation wurde das BFW Schömberg mit all seinen Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation und Integration vorgestellt. Die Frauen des VdK erfuhren, dass das BFW Schömberg an seinen sechs Standorten in Baden-Württemberg unter anderem Bildungsangebote in den Bereichen Konstruktion, Fertigung, Qualitätswesen, Elektronik, IT, Wirtschaft und Verwaltung sowie Steuern und Finanzen hat und unterstützende Leistungen wie Gesundheitsförderung und Bewerbungscoaching sowie Integrationsmanagement anbietet. Auch die Tochtergesellschaft pro.Di GmbH Schömberg ist an zentralen Orten Baden-Württembergs vertreten. Die Organisation unterstützt Menschen, die Arbeit suchen und durch kurzfristige Maßnahmen mit passgenauen Vorbereitungskursen, praxisnahen Weiterbildungen sowie Coachings wieder zurück in den Arbeitsmarkt finden möchten.

Hohe Vermittlungsrate

Auf die Frage, wie viel Teilnehmer wieder ins Berufsleben zurückfinden, sagte Ohnmacht, dass von durchschnittlich 530 Teilnehmern 75 Prozent innerhalb eines halben Jahres nach Abschluss der Maßnahme einen neuen Job finden. Vor allem im Bereich Fertigung würden Firmen auf das BFW Schömberg mit der Anfrage nach qualifizierten Fachkräften zukommen.