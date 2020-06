Schömberg Immer mehr Abfall wird illegal entsorgt

Wie hoch der Schaden ist und wie viele Überstunden dafür beim Bauhof anfallen, kann Diener zwar nicht genau beziffern. "Es sind aber mehrere Einsätze im Monat", ärgert sich die Leiterin des Ordnungsamtes.

Das Problem: Die Müllsünder können nur selten überführt werden. Zwar suchen die Bauhof-Mitarbeiter im illegal entsorgten Abfall nach Hinweisen, die auf ihre Identität schließen lassen, doch die Müllsünder gehen durchaus professionell vor.

Die Täter zu überführen ist schwierig

"In der Regel hinterlassen die Personen das so, dass man das nicht nachverfolgen kann", sagt Diener. Schon lange habe die Gemeinde daher keine Müllsünder mehr überführen können. Auch im aktuellen Fall in der Waldrennacher Straße stehen Diener und ihre Kollegen bislang mit leeren Händen da.

Eigentlich wäre die Jagd auf die Müllsünder auch ein Job für den Vollzugsdienst der Gemeinde. Mit Ulrike Kühfuß ist die Stelle seit Januar wieder besetzt. Diener: "Wir sind sehr glücklich, dass sie bei uns ist. Sie hat sich gut eingelebt. Leider ist sie in wilden Zeiten zu uns gekommen." Gemeint ist die Corona-Pandemie, die den Vollzugsdienst in eine echte Zwickmühle bringt: Einerseits wird seitdem immer mehr Müll illegal entsorgt, andererseits ist Kühfuß nun maßgeblich damit beschäftigt, die Einhaltung der Corona-Verordnungen zu überwachen. Es bleibt also keine Zeit für die Müllsünder.

An anderer Stelle hat die Gemeinde ebenso Abstriche gemacht, denn auch parkende Fahrzeuge erhalten in Schömberg nun keine Strafzettel mehr. "Wir verteilen nur noch freundliche Hinweise, weil wir das wegen Corona ein bisschen lockerer angehen wollen", betont Diener, deren Arbeitszeit sich nun ebenfalls maßgeblich um Corona dreht. Zumindest hier kann sie aber gute Nachrichten verkünden: Im Gegensatz zum wilden Müll habe man bei der Einhaltung der Corona-Verordnungen kaum Verstöße ahnden müssen.