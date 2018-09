Schömberg Im "Checkpoint" ist wieder einiges geboten

Mit der Ferienbetreuung ist es allerdings nicht getan. Schon in den vergangenen Wochen haben die Checkpoint-Mitarbeiter mit den Erlebnistagen, dem Ferienprogramm und den Thementagen einiges für die Kinder und Jugendlichen aus dem Oberen Schlichemtal auf die Beine gestellt. So wurden Ausflüge in die Wilhelma und ins Planetarium nach Stuttgart, zum Schloss Sigmaringen und zu den Heuberg-Lamas unternommen. "Mit 28 Kindern war aber unsere Wanderung auf den Plettenberg am stärksten nachgefragt", informiert Felde. Während des Ferienprogramms wurden Musikinstrumente gebastelt, gebacken und Knete selbst hergestellt. Bei den Thementagen stand an jedem Tag ein anderes Motto im Mittelpunkt: Es gab einen Natur-, einen Paddington-Tag sowie einen Rittertag. "Die Kinder sind immer voll bei der Sache und fühlen sich bei uns wohl", freut sich Felde.

Mit dem Ende der Ferien beginnt auch für die Jugendarbeiter wieder der Schulalltag. Während der ersten Schulwoche blieben die Jugendräume, die vom Haus Nazareth betreut würden, allerdings geschlossen, sagt er. Grund: "Wir müssen uns mit den Öffnungszeiten in den Jugendräumen den Stundenplänen anpassen."