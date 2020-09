Schömberg Illegales Graffito lädt zu Moria-Mahnwache ein

Schömberg - Über mehrere Meter Länge und die gesamte Breite der Hugo-Römpler-Straße in Schömberg zieht sich seit Mittwoch ein blauer und roter Schriftzug: "Heute Nacht ist das Flüchtlingslager Moria abgebrannt. 13.000 Menschen sind nun ohne Dach über dem Kopf. Kommt um 18 Uhr zur Mahnwache am Marktplatz Pforzheim." Doch was hat es mit diesem gesprühten Aufruf auf sich?