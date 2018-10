Schömberg Hundebesitzer wehrt sich gegen Vorwürfe

Nach Angaben des Hundehalters habe er sich schon deswegen mit der Polizei in Verbindung gesetzt und auch Anzeige gegen den Radler erstattet.

Riskant und ohne Vorsicht

Nach seiner Aussage ist der Radler auf dem Wanderweg viel zu schnell gefahren, obwohl dort Kinder gewesen seien. Der Mann habe auch die Rufe von Eltern nicht wahrgenommen, weil er Ohrstöpsel getragen habe. Wie der Hundehalter weiter ausführt, seien er und seine Tochter mit ihren Hunden auf dem Weg rund 200 Meter nach dem Bootsverleih gelaufen. Der Mann sei viel zu schnell auf sie zugekommen und habe seine Geschwindigkeit auch nicht reduziert. "Wir konnten ihm so schnell nicht mehr ausweichen. Der Radler streifte mich am linken Oberschenkel. Durch die heftige Kollision stürzte er am Wegrand. Er stand auf, mit Drohgebärden gegen mich."