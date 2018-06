Schömberg Hummel übernimmt

Der neue musikalische Leiter stammt aus der 600-Einwohner-Gemeinde Weilen untern den Rinnen. Musikalisch ist er seit frühester Kindheit in Blasorchestern unterwegs und übte verschiedene musikalische Tätigkeiten aus. Er selbst spielt Flügelhorn, hat alle Leistungsabzeichen und die C3-Dirigentenprüfung an der Musikakademie in Staufen abgelegt. In Schörzingen finde er ein Orchester vor, das sich mit seiner Leistung im Oberstufenniveau bewege. Der Reiz liege, so Hummel, in der Besetzung der Register, der Vereinsstruktur und in der hervorragenden Jungendarbeit. Dies alles ermögliche ihm, das Niveau weiterzuführen und auszubauen sowie seine musikalischen Vorstellungen umzusetzen.

Neben seiner Tätigkeit in Schörzingen ist Hummel stellvertretender Kreisverbandsdirigent des Blasmusikkreisverbands Zollernalb.