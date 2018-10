Schömberg Hotel-Restaurant "Obere Säge" schließt

Während ihres mehr als zehnjährigen Engagements in der "Oberen Säge" seien mit Stammgästen "viele richtige Freundschaften" entstanden, sagt Elke Lüben. So hätten etwa Jahr für Jahr Besucher des Balinger Bang-Your-Head-Festivals aus der Schweiz und Österreich in der "Oberen Säge" übernachtet. Unvergessen bleiben eine "deutsch-mongolische Hochzeit" im Landhaus sowie die Silvester-Gala-Büfetts. Gerne erinnert sich das Ehepaar auch an prominente Gäste wie die Musiker der Bands Sweet und Lords, an Oswald Sattler von den Kastelruther Spatzen, an Jule Neigel und an Fernsehmoderatorin Sonja Schrecklein.

Wer die "Obere Säge" übernimmt, ist laut Lüben offen: "Es waren aber schon Interessenten da, die sich das Gebäude angeschaut haben."