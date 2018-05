Schömberg Hohe Ehrung für Gründungsmitglied

Schömberg-Schörzingen. In einer Feierstunde am Freitag im Sportheim hat der Schörzinger VdK-Ortsverband auf sein 70-jähriges Bestehen zurückgeblickt.

Der VdK ist Deutschlands größte Sozialverband mit mehr als 1,6 Millionen Mitgliedern. Die Interessen der Jugendlichen seien dem Verband genauso wichtig wie die Belange der Älteren und Rentner oder die Anliegen der Menschen mit Behinderung, der chronisch Kranken, Pflegebedürftigen und auch der armen Menschen, hieß es.

Ob in der Sozialpolitik oder in einer komplizierten Sozialrechtsstreitigkeit: die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des VdK setzten sich mit aller Kraft für ihre Mitglieder ein. Der VdK biete den Menschen Beratung und Rechtsschutz in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten. Allein in einem Jahr würde der VdK deutschlandweit Nachzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe für seine Mitglieder erstreiten, wurde bei der Feier betont.