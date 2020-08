Schömberg Höchster Holz-Aussichtsturm Deutschlands wächst in Himmel

Wenn der Turm nach den derzeitigen Planungen Ende Oktober fertig ist, geht es an die Außenanlagen wie Pflasterungen, Grünflächen, Sitzbänke, Spielplätze und Beschilderung. Auch der Turmpfad "Augenblickrunde" soll dann angelegt und der Panoramaaufzug mit fünf Haltestellen eingebaut werden..

Liegend mit dem Kopf nach vorne

Außerdem bauen die beiden privaten Investoren Michael und Jürgen Wernecke einen Flying-Fox und eine Fly-Line am Turm. Der Flying-Fox, ein Doppelstahlseil ist rund 600 Meter lang. Liegend mit dem Kopf nach vorne gelangt man rasant nach unten. Ein bisschen gemütlicher geht es bei der rund 500 Meter langen Fly-Line zu. Bei dieser Rutsche gelangen die Nutzer sitzend nach unten. Die ersten Besucher kommen voraussichtlich im Frühjahr 2021, hofft Dittler.

Nach den Worten von Bürgermeister Matthias Leyn investiert die Gemeinde Schömberg in den Aussichtsturm rund 3,3 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg fördert das Vorhaben mit rund 1,2 Millionen Euro. Der Gemeinderat hatte im Januar die Bauarbeiten vergeben. Wegen des Flying-Fox und der Fly-Line muss der Turm stärker gebaut werden. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von rund 500 .00 Euro übernehmen Michael und Jürgen Wernecke, die Investoren der Rutschen. "Es ist ein technisches Sonderbauwerk", freut sich Oberlengenhardts Ortsvorsteher Friedbert Stahl über das Projekt. Er weiß, wovon er spricht, ist er doch beruflich in der gleichen Branche tätig wie die Turmbauer von Oberlengenhardt.