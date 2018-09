Schömberg Hilfe für die "Mobile Klinik"

Die Kooperative der Diözese Würzburg bezahlt den Bauern einen fairen Preis für deren Kaffeebohnen, um die harte Arbeit angemessen zu honorieren. Die Mitglieder des Missionskreises sind froh darüber, "dass wir mit unserem Kaffeeverkauf und unseren Spenden einen ganz wesentlichen Beitrag für ein besseres Leben in Litembo leisten können".

Der fair gehandelte Kaffee kann bei der Gärtnerei Brolde in Schörzingen, in der Stadtapotheke Schömberg, in der katholischen Bücherei, im Schömberger Pfarramt, Elektrotechnik Schwenk sowie online unter www.stadtkirche-schoemberg.de/kaffeebestel lung erworben werden.

Der Missionskreis sammelt auch weiter gebrauchte und nicht mehr benötigte Handys unter dem Motto "Mein altes Handy für Familien in Not". Kürzlich erst sei ein Handy-Paket mit einem Gewicht von 12,5 Kilogramm an Missio übergeben worden. Die Handys können im Pfarrbüro und bei Martina Heinzler abgegeben werden.