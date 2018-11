Schömberg Hilfe für Bevölkerung in Ghana

Schömberg. Die Barockband des Vereins "Musik auf der Höhe" gibt am Sonntag, 4. November, ab 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Joseph in Schömberg ein Konzert zugunsten des Vereins "Essipong – Medizinische Hilfe Ghana". Die Leitung hat Gerd-Uwe Klein. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.