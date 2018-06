Schömberg Handel, Gastronomie und Vereine stellen sich vor

Alle Stationen, von denen auch einige in Schörzingen sind, können die Besucher bequem mit einem Shuttlebus erreichen. Zudem, so Sprenger, sorge ein Gewinnspiel dafür, dass man sich nicht nur an einem Standort, sondern in mehreren Betrieben umschauen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine und Freikarten.

Geplant sind im Rahmen der Langen Nacht auch einige Vorführungen. So findet ab 15 Uhr das Verbandsspiel der TG Schömberg statt, die Gärtnerei Brolde bietet ab 16 Uhr eine Betriebsführung mit Feldbegehung an, in der Praxis Weber und Weber ist Neues über den Gluose-Sensor zu erfahren, ab 17.30 Uhr gibt es Tanzvorführungen des "beat clubs" in der Sporthalle, ab 18.30 und 20.30 Uhr bietet Farben Schwenk Vorführungen in Sachen "Kreative Oberflächen" an, ab 19 Uhr gibt es Gutenacht-Geschichten für Kinder im evangelischen Gemeindezentrum, und ab 19.30 Uhr sind Tennis-Showmatches auf der Tennisanlage zu bewundern.

Bürgermeister Karl-Josef Sprenger fordert die Besucher dazu auf, "sich an diesem Abend einfach überraschen zu lassen" und betont: "Einmalige Vielfalt ist Trumpf bei der ›Langen Nacht‹."

Liebe Besucher unserer "Langen Nacht" in Schömberg! Handel, Handwerk, Gastronomie und ein vielfältiges Angebot zur Freizeitbeschäftigung in Vereinen und Organisationen sind elementar für die zukunftsweisende positive Entwicklung einer Kommune. Wer lokale Attraktivität im ländlichen Raum erhalten will, muss hier ansetzen. Dieser Gedanke liegt der ersten Schömberger "langen Nacht" zugrunde. Handel, Handwerk und Dienstleistung sollen gefördert und unterstützt werden im Werben um Kunden, die Vielzahl attraktiver Freizeitmöglichkeiten bekannt gemacht werden. In "Online-Zeiten" attraktiv zu bleiben als der Händler vor Ort, der Handwerker um die Ecke, in der Gastronomie oder eben auch als Verein und Organisation bei der Gewinnung neuer Mitglieder und Freunde erfordert neben guten Produkten und Ideen vor allem Eines – Präsenz: Das Angebot muss bekannt sein, und es muss attraktiv sein.

Mit der ersten "Schömberger langen Nacht" soll durch kommunale Initiative ins Bewusstsein rücken, was unser Schlichemstädtchen lukrativ macht, es aber gleichzeitig auch liebens- und lebenswert erhält und deshalb jede Unterstützung verdient. Überzeugen Sie sich selbst am Samstag, 9. Juni. In der Zeit von 17 bis 21 Uhr erwartet Sie neben umfangreichen Informationen an verschiedensten Orten der Stadt, alle bequem erreichbar per Shuttle-Bus, auch Bewegungsakrobatik von Kindern und vieles andere mehr. Tauchen Sie ein in die erste "Lange Nacht" in Schömberg. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Karl-Josef Sprenger,

Bürgermeister

