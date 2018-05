Schömberg Gründungsmitglied erhält eine hohe Ehrung

Der VdK ist Deutschlands größte Sozialverband mit mehr als 1,6 Millionen Mitgliedern. Die Interessen der Jugendlichen seien dem Verband genauso wichtig wie die Belange der Älteren und Rentner oder die Anliegen der Menschen mit Behinderung, der chronisch Kranken, Pflegebedürftigen und auch der armen Menschen.

Ob in der Sozialpolitik oder in einer komplizierten Sozialrechtsstreitigkeit: Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des VdK setzten sich mit aller Kraft für ihre Mitglieder ein. Der VdK biete den Menschen Beratung und Rechtsschutz in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten. Allein in einem Jahr würde er deutschlandweit Nachzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe für seine Mitglieder erstreiten, wurde bei der Feier betont.

Dank seiner Kreis- und Ortsverbände ist der Sozialverband in vielen Städten und Gemeinden vertreten. Die Schörzinger Vorsitzende Marianne Koch betonte, es werde auch die Geselligkeit und das Miteinander gepflegt. Diese Treffen dienten dem Kennenlernen, dem Erfahrungsaustausch und dem gemütlichen Beisammensein. Die Mitglieder würden zugleich viele wichtige Informationen erhalten. Dass es den VdK in Schörzingen gibt, ist unter anderem dem Gründungsmitglied Stefan Hermann zu verdanken. Hermann gründete nach dem Zweiten Weltkrieg die Ortsgruppe in Schörzingen. 15 Jahre lang war er Vorsitzender, Kassierer und Schriftführer. Hermann ist seit 69 Jahren Mitglied im VdK und bekam vom stellvertretenden Landesvorsitzenden und Vorsitzenden des VdK-Bezirksverbands Südwürttemberg-Hohenzollern, Jürgen Neumeister, die Verdienstmedaille überreicht – eine der höchsten Auszeichnungen des Landes.