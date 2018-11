Schömberg Großes Interesse an Turmbau-Plänen

"Wie sind wir zu diesem Projekt gekommen und wie wollen wir unsere Gemeinde weiterentwickeln?" stellte Bürgermeister Matthias Leyn im voll besetzten Kursaal die zwei Fragen in den Raum, die im Rahmen der Veranstaltung beantwortet werden sollten. Hierzu hatte sich der Rathauschef Werner Wechsel, den Geschäftsführer der Firma Hochkant GmbH, die Fly-Lines baut, und Isabell Hofmann vom Ingenieurbüro Braun GmbH und Co. KG, das die Planung und Statik für den Turm übernimmt, aufs Podium eingeladen. Weiter waren von der Gemeinde Schömberg Hauptamtsleiterin Lea Miene, Kämmerer Volker Burger, Bauamtsleiter Martin Dittler und der Leiter Touristik und Kur, Julius Müller vertreten, um den Bürgern in der sich anschließenden Fragestunde Rede und Antwort zu stehen.

In einem ersten Impulsreferat zeigte der Ärztliche Direktor und Chefarzt des Reha-Zentrums Schömberg, Klinik Schwarzwald, Johannes Eckard Sträßner, Messwerte, die die gute bis sehr gute Luftqualität in Schömberg belegen. Die Prognosen aus diesen Erhebungen sehen für den Höhenort, der als "Heilklimatischer Kurort" gilt, auch noch in 30 Jahren und in Anbetracht des Klimawandels eine gute Luftqualität voraus. So werden die Leute aus den belasteten umliegenden Ballungsräumen wie Stuttgart oder Karlsruhe zwangsläufig nach Schömberg kommen müssen, wenn sie gute Luft atmen wollen, ist sich Sträßner sicher. Das spreche für künftig steigende Touristenzahlen. René Skiba, der Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, betonte im zweiten Impulsreferat, dass Erlebnisprojekte wie der Turm samt Fly-Line einen besonderen Wert für die Region und den Ort haben. Er nannte Arbeitsplatzeffekte, direkte Einkommenseffekte und Steuereffekte, die positiv zu Buche schlagen werden. Die Touristiker gehen von Umsatzerhöhungen, sowohl für die Gastronomie wie auch für den Handel und den Dienstleistungsbereich, aus.

Ein wichtiger Aspekt sei die Impulsfunktion des Projektes. Weitere Investitionen könnten folgen. Als Beispiele nannte er den Sommerberg in Bad Wildbad, den Gasometer in Pforzheim und den Freizeitpark in Ebhausen. Erhebungen haben ergeben, dass Tagesausflügler eine Anreise bis zu 90 Minuten in Kauf nehmen, wenn die besuchte Attraktion vier Stunden Beschäftigung bringt. "In der Bündelung unserer Angebote und im Schömberger Turm sehen wir eine Steigerung des touristischen Potenzials der ganzen Region.", so Skiba weiter.