Am Fest Allerheiligen sind zahlreiche Gläubige der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus Schörzingen zum Gräberbesuch auf den Friedhof gekommen, um der Verstorbenen zu gedenken. Der Segnung ging eine Wortgottesfeier in der Kirche St. Gallus voraus, die von Diakon Stephan Drobny zelebriert wurde. In seiner Predigt ermunterte er die Christen dazu, die Liebe Christi hinauszutragen in die Welt. Der örtliche Kirchenchor unter der Leitung von Volker Schneider trug zur feierlichen Gestaltung des Gottesdiensts ebenfalls bei. Foto: Privat