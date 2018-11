Schömberg Glühwein und Selbstgebasteltes

In der Zehntscheuer kann wieder Selbstgebasteltes bestaunt und käuflich erworben werden. Auch die katholische öffentliche Bücherei St. Peter und Paul wirkt unter dem Motto "So kreativ sind unsere Leser" an der vorweihnachtlichen Veranstaltung mit und zeigt Bastelarbeiten.

Angeboten werden klassischer Glühwein, Feuerzangenbowle und Punsch, aber auch alkoholfreie Getränke. Um den Hunger zu stillen, gibt es Rote und Bauernbratwürste, Kürbissuppe, Käsespätzle, Crêpes und andere mehr.