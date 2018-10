Schömberg "Glaube beinhaltet Hoffung"

Die ökumenischen Hauskreise der katholischen Kirchengemeinde Schömberg und der evangelischen Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg hatten dazu eingeladen. Roger Reber und seine Frau Sabine leiteten diesen Tag. Das Interesse war groß. Das Gemeindezentrum war mit rund 60 Teilnehmern voll besetzt war.

Reber und seine Familie leben in der Schweiz. Er ist der Leiter des christlichen Werks "Freedom in Christ" in Europa. Ihm liegt es am Herzen, den Menschen deutlich zu machen, wie viel Hoffnung und Freiheit sich im christlichen Glaube verbirgt.

Oft werde der Glaube nicht gerade mit freiheitlichem Leben und Denken in Verbindung gebracht, sagte er. Dass dieser Gedanke so nicht richtig sei und dass der Glaube in die Freiheit führe, zeigten Roger und Sabine Reber eindrücklich auf.