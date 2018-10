Schömberg Gewinner des Fotoherbst

Licht und Farbe zeichnen auch die Fotos von Christian Treml aus. Er gewann den Jurypreis 2009 für seine Aufnahmen vom Markt in der Provence. "Schade, dass man mit Fotos die verschiedenen Gerüche auf dem Markt nicht widergeben kann", bedauert Treml. Doch jeder, der schon mal in der Provence war, wird beim Betrachten seiner Bilder die Düfte von Lavendel, Kräutern, frischgebackenem Brot und handgefertigter Seife in der Erinnerung wieder erleben. Wie Stillleben wirken die Bilder von Judith Wimmer. Die Österreicherin gewann den Jurypreis 2011 für ihre Fotoserie von isländischen Fenstern in Island Opak, lichtundurchlässige Glasscheiben. "Island ist ein sehr kaltes Land", berichtet sie über ihren siebenwöchigen Aufenthalt auf der Insel im Nordatlantik. "Die Menschen müssen viel Zeit in ihren Häusern verbringen und für mich ist der Eindruck entstanden, dass Fenster für die Isländer eine Art von Kommunikation sind". Dabei geht es Wimmer nicht so sehr um die Fenster an sich, vielmehr um das Licht das durch ein Fenster scheint oder die Spiegelungen auf einer Fensterscheibe, die dadurch opak wirkt. "Es sind kleine, unauffällige Stillleben, an denen man normalerweise vorbei läuft", so die Fotografin.

Oliver Mezgers Fotostrecke ist eine von mehreren die betroffen macht. Mit Apres-Ski gewann er den Jurypreis 2013. Dabei geht es nicht um Glühwein und Sekt nach der Abfahrt von der Piste, sondern darum, wie der Skitourismus und Klimawandel alpine Landschaften zerstört. Was im Winter romantische, schneebedeckte Höhen und Täler sind, zeigt sich im Sommer als öde, tote Landschaft auf der kein Grashalm mehr wächst. Verbleibende Schneefelder müssen abgedeckt werden um nicht völlig abzuschmelzen, eine kleine Schafherde sucht verzweifelt nach Nahrung im Geröll.

Thematisch ist der Bogen der Sonderausstellung sehr weit gespannt: Es gibt Reportagen über eine Binnenschifferfamilie auf dem Rhein, eine Boxerschule auf Kuba, oder des entwürdigende Leben der Frauen in einem Bordell in Bangladesch. Auch die über den Schömberger Fotoherbst hinaus ausgezeichnete Arbeit von Insa Hagemann und Stefan Finger über die Probleme des Sextourismus auf den Philippinen ist zu sehen. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.