Schömberg "Gesundheit und gutes Miteinander"

Sabine Schädle, Pressesprecherin von Holcim Süddeutschland, betont: "Läuft: Natürlich wünscht man sich für das neue Jahr, dass es läuft." Das Wort sei bereits vor vier Jahren zum Jugendwort gekürt worden und meine bei Jugendlichen eher "cool" oder "Du hast es drauf". Schädle: "Ich höre es gerne, weil es auch bedeutet, dass vieles im Gang ist. Damit es läuft wie geschmiert, müssen viele zusammenwirken und sich beteiligen, um gemeinsam Dinge zu bewegen. Das setzt voraus, dass man sich zuhört, sich Zeit nimmt, gemeinsame Ziele entwickelt. So bringt man Projekte voran und schafft neue Perspektiven. Und die braucht jeder Mensch und jedes Unternehmen. Manchmal braucht’s aber auch einen Perspektivwechsel." Dabei helfe es, sich zu fragen "Ist es wahr?" oder "Wem nützt es?".

Jetzt zum Jahreswechsel sei es Zeit, inne zu halten, Vergangenes auf sich wirken zu lassen, über Neues nachzudenken. Zu überlegen, in was man Zeit, Energie oder auch Geld investiert. "Das Wichtigste lässt sich mit Geld aber eh nicht besorgen: Gesundheit. Weitere wichtige Dinge, die dem Leben seinen Lauf geben und es bereichern, kann man zum Glück nicht kaufen: Humor, Fantasie, Anstand, Charme, Einfühlungsvermögen, Ideen, Respekt, Geist, Gefühle, Glaube. Jeder von uns trägt etwas davon in sich. Das sollten wir zeigen – täglich. Das Jahr bietet 365 Möglichkeiten dazu. Läuft!"

Stefan Weiskopf, neu gewählter Bürgermeister in Hausen am Tann: "Zunächst einmal freue mich auf meine neue Aufgabe als zukünftiger Bürgermeister von Hausen am Tann. Ich wünsche mir, dass die anstehenden Projekte von Hausen am Tann zeitnah angegangen und umgesetzt werden. Dabei freue ich mich auf einen stets offenen Dialog mit den Einwohnern von Hausen am Tann sowie auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Für 2019 wünscht er sich Respekt, Toleranz und Rücksicht in der Gesellschaft sowie mehr Engagement und Tatkraft für die Verwirklichung eines friedlichen Miteinanders. "Als Vater von zwei Kindern wünsche ich mir natürlich, dass meine Familie gesund und glücklich bleibt."