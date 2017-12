Schömberg Geschmücktes Hengstbergstüble

Das Hengstbergstüble befindet sich beim Biathlonzentrum in Schömberg. Ab 16.30 Uhr findet dann der Fackel- und Laternenumzug ab dem Parkplatz beim Feuerwehrgerätehaus in Schömberg statt. "Wir laufen gemeinsam mit unserer Fackel oder Laterne in circa 30 bis 45 Minuten zum Biathlonzentrum Schömberg", heißt es in der Ankündigung. Fackeln können vor Ort für einen Euro erworben werden. Die Wege sind für Kinderwagen geeignet.