Schömberg Gemeinsam dem Thema "Zeit" auf der Spur

Schömberg. Die zwei junge Frauen haben sich gefragt, welchen Begriff Kinder von Zeit haben und wie man ihnen die unterschiedlichen Aspekte dieses Phänomens spielerisch erklären kann. "Ich hätte noch wochenlang weitermachen können", schwärmt Elena Di Martino. Sie und Chiara Fusco sind angehende Erzieherinnen im dritten Lehrjahr an der Edith-Stein-Schule in Rottweil. Im Rahmen ihres neunwöchigen, ausbildungsbegleitenden Praktikums beim Kinder- und Jugendtreff Checkpoint in Schömberg haben sie das Projekt "Nimm dir Zeit" mit acht Grundschulkindern verwirklicht. Seit Oktober hat sich die Gruppe wöchentlich für zwei Stunden getroffen.

"Wir haben festgestellt, dass die Kinder noch kein wirkliches Zeitgefühl entwickelt haben und ständig unter Strom standen. Sie fragten: ›Wann gehen wir raus? Wann holt mich meine Mama ab?‹", erklärt Elena Di Martino die Entstehung der Projektidee. "Es sollte um das Thema Zeit und das individuelle Zeitempfinden und -bewusstsein gehen", fügt Chiara Fusco hinzu.

"Lernen, einen Moment einfach festzuhalten"