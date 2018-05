Schömberg Gelungener Auftakt fürs Jubiläum

Das Konzert war zugleich das Abschiedskonzert von Dirigent Jürgen Schönfels. Nach elf Jahren übergibt er den Taktstock an Adrian Hummel. Mit vollem Einsatz zeigten die Schörzinger Musiker einmal mehr ihre Freude am Musizieren und begeisterten das zahlreiche Publikum.

Zum Ende ihres Konzertteils gaben die Schörzinger noch "Alte Kameraden" zum Besten und wurden mit reichlich Applaus belohnt.

Neben der Verabschiedung des Dirigenten wurden an diesem Festabend auch zwei langjährige Musiker geehrt. Roland Pfenning erhielt für seine 50-jährige aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold mit Diamant und einen Ehrenbrief. Im Anschluss erhielt der Vorsitzende Harald Schmuck die Fördermedaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 25-jährige Tätigkeit im Vorstand überreicht.