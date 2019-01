Schömberg Gelbe Tonnen bei Remondis eingetroffen

Schömberg. Bei der Auslieferung von Gelben Tonnen hat es in Schömberg einige Verzögerungen gegeben. Anna Ephan, Sprecherin der zuständigen Firma Remondis, teilte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit, dass diejenigen Tonnen, die Ende 2018 hätten zugestellt sein sollen, inzwischen bei Remondis eingetroffen seien. Sie räumte ein, dass es bei der Bestellung Verzögerungen gegeben habe. Die Gelben Tonnen würden in den nächsten Tagen an die betreffenden Haushalte geliefert, sagte sie.