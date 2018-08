Schömberg Gegner der Turmbaupläne legen nach

Inzwischen entschied sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. Juli für eine abgespeckte Version mit Kosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Außerdem soll der Turm nicht mehr am Zollernblick in Oberlengenhardt, sondern auf einem gemeindeeigenen Waldgrundstück westlich der Landesstraße zwischen Schömberg und Oberlengenhardt gebaut werden. In der gleichen Sitzung lehnte das Gremium das Bürgerbegehren gegen die Turmbaupläne ab. Es folgte damit der Rechtsauffassung der Gemeindeverwaltung. Diese hatte in ihrer Sitzungsvorlage deutlich gemacht, dass unter anderem die Anfechtungsfrist von drei Monaten nicht eingehalten worden sei. So wende sich das Bürgerbegehren inhaltlich gegen die Errichtung eines Aussichtsturmes zumindest in der Form, wie der Gemeinderat ihn in seiner Sitzung am 5. Dezember 2017 beschlossen habe. Folglich hätte das Bürgerbegehren bereits am 5. März und nicht erst am 23. Mai eingereicht werden müssen. Dabei gehe es um eine reine Rechts- und Tatsachenfrage. Der Gemeinderat habe keine andere Wahl gehabt, als das Bürgerbegehren für unzulässig zu erklären, so die Auffassung der Gemeindeverwaltung.