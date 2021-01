Schömberg "Für die Seelsorgeeinheit sehr viel geleistet"

Der Vorsitzende des Schömberger Kirchengemeinderats, Manfred Wachter, sagt, "es sei wie ein Schock gewesen", als er von Holdts Weggang erfahren habe. Innerhalb der Kirchengemeinde und auch in der Seelsorgeeinheit, die er maßgeblich mit aufgebaut habe, habe man immer "sehr, sehr gut" mit Pfarrer Holdt zusammengearbeitet. "Wir waren mit ihm immer zufrieden. Es ist für uns alle ein großer Verlust, wenn er nicht mehr da ist." Aber: "Wir sehen positiv in die Zukunft", zumal die Vertretung in der Vakanzzeit schon geklärt sei und man in der Seelsorgeeinheit mit ihren neun Gemeinden ein gutes pastorales Team habe.

Wachter beschreibt Holdt als "sehr intelligenten und besonnenen Menschen", der auch den herrschenden Unfrieden in der Gemeinde, den er vor vielen Jahren bei seinem Amtsantritt vorgefunden habe, "vorbildich gemeistert" habe. "Wir sind ihm nicht böse, dass er nach 24 Jahren eine neue seelsorgerische Herausforderung sucht." Die Freundschaft mit Pfarrer Holdt werde aufrecht erhalten, sagt Wachter: "Wir beide sind Duzfreunde und kennen uns schon lange." In der Kirchengemeinde und in der SE hoffe man, dass die Stelle des Stadtpfarrers möglichst schnell ausgeschrieben werde.

Wachter geht davon aus, dass Holdt bei seinem letzten Gottesdienst, den er am Ostersonntag in Schömberg halten werde, mit Ansprachen und Geschenken verabschiedet werde. Wenn es Corona zulasse, werde man ihn auch im Weggental besuchen.

Die gewählte Vorsitzende des Dormettinger Kirchengemeinderats, Ute Brenner, betont, "dass uns der Weggang von Pfarrer Holdt leid tut". Sein neues Amt sei für ihn jedoch eine große Chance hinsichtlich der theologischen und seelsorgerischen Arbeit. In der Seelsorgeeinheit sei er mit vielfältigen Verwaltungsaufgaben betreut gewesen. Die große Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal habe Holdt "gut zusammengefügt" und die damit verbundene große Herausforderung gut gemeistert. "Wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. In Dormettingen hatten wir bisher den Luxus, an jedem Wochenende einen Gottesdienst anbieten zu können. Ob das auch in Zukunft so sein wird, bleibt abzuwarten", so Brenner.

Andreas Koch vom Kirchengemeinderat Ratshausen bedauert Holdts Weggang ebenfalls. Gleichwohl wünsche man ihm für seine neue Aufgabe alles Gute. "Er hat für die Seelsorgeeinheit und auch für die Kirchengemeinde Ratshausen viel geleistet." Die Zusammenarbeit sei stets gut und harmonisch gewesen.

Palmbühlpfarrer Josef Schäfer verweist darauf, dass von Pfarrern "ein Wechsel nach einer gewissen Zeit" erwartet werde. Er selbst habe über die Wintermonate versucht, in der Seelsorgeeinheit auszuhelfen. "Wir hatten immer viele Kontakte und ein gutes Verhältnis."

Bürgermeister Karl-Josef Sprenger hat Holdt am Sonntag diese Zeilen geschickt: "Diesen denkwürdigen Tag möchte ich nicht beschließen, ohne mein Bedauern über Ihren bevorstehenden Weggang aus dem Oberen Schlichemtal zu bekunden. Ich bin dankbar, dass wir im Austausch vieles gemeinsam gestalten konnten. Schömberg und das Obere Schlichemtal haben Ihnen als wortgewandten und meinungsstarken, auf festem christlichen Fundament stehenden Priester mit Überzeugungskraft viel zu verdanken. Die Zeit wird es noch geben, sich auch einmal im persönlichen Gespräch über Vergangenes und Künftiges auszutauschen."

In einer "persönlichen Mitteilung" an die gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte im Oberen Schlichemtal, hatte Holdt am Freitag mitgeteilt, dass die Diözese ihn gefragt habe, ob er das Amt des Wallfahrtrektors im Weggental übernehmen wolle. "Ich habe mich dazu entschlossen, diese neue Herausforderung anzunehmen", die für ihn eine ganz andere Dimension darstelle. In eine andere Seelsorgeeinheit hätte er nicht wechseln wollen: "Ich war hier immer zufrieden." Sein Dienst als Leitender Pfarrer des Schlichemtals werde an Ostern enden. So werde er am Ostermontag auch noch ein Hochamt in Schörzingen feiern.

Holdt schreibt, dass Dekan Augusty in der Zeit der Vakanz der Administrator der SE sein werde. Er werde sich Anfang Februar mit dem Pastoralteam über das weitere Vorgehen beraten, und die Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte über alle wichtigen Fragen auf dem Laufenden halten. Holdt betont, dass es ihn freue, "dass ich meinem Nachfolger eine Seelsorgeeinheit mit neun funktionierenden Kirchengemeinderäten hinterlassen kann". Auch das Pastoralteam sei eingespielt, und die drei aktiven Ruhestandsgeistlichen würden sich auch in Zukunft einbringen. Insofern sehe ich die Seelsorgeeinheit gut gerüstet."

Johannes Holdt wuchs in Tübingen auf und studierte Philosophie und Theologie. Die Priesterweihe empfing er 1990 in Weingarten. Danach war er Kaplan in Oberndorf und Repetent am Wilhelmsstift in Tübingen. Er promovierte 1996 in Augsburg mit einer Dissertation zum Thema "Hugo Rahner: sein geschichts- und symboltheologisches Denken". Holdt ist auch publizistisch tätig.