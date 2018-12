Schömberg Fröhliche und besinnliche Lieder

Schömberg. Ein Konzert zum Innehalten, zum Zuhören und Genießen. Einer der Schwerpunkte bestand aus heimatliche Klängen, wie sie über Jahrhunderte in den langen Wintermonaten in den Tälern und Höhen des Schwarzwaldes das Leben bestimmten. Handgemachte Musik mit Zither, Harfe, Klarinette oder Akkordeon, die in der Vergangenheit von fröhlichen aber auch von traurigen oder nachdenklichen Texten begleitet wurden.

Drei Generationen

Die Schömberger Stubenmusiker zeigten vom Start weg mit dem Auftritt von Alphornbläsern ein breit gefächertes Programm. Jürgen Wöhr: "Wir sind natürlich bemüht, unseren Gästen jedes Jahr auch etwas Neues anzubieten", sagte Jürgen Wöhr. So war in diesem Jahr unter anderem die Südbadische Hausmusik aus der Nähe von Freiburg und Chorgesang von der Liedertafel Germania Schömberg mit den Liedern "Weihnachtsglocken" und "Heilige Nacht" zu hören. "Mit einem musikalisch schwierigen Stück wollen wir Sie in die erste Pause entlassen", stellte Stefan Wöhr das "Hinterreuter Bauernmenuett" vor, an das er sich mit seinem Bruder Jürgen, Petra, Mark, Julia und Senior Richard Wöhr wagte. Dabei hörten die Gäste Musik von Mitgliedern der Familie Wöhr aus drei Generationen. Uli Brehm unterstützte sie musikalisch.