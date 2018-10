Schömberg Friedenskerze kommt ins Atelier Eha

Schömberg. Bis endgültig geklärt ist, ob die Friedenskerze in der Schömberger Stadtkirche aufgestellt werden kann, findet sie ihren neuen Standort im Zepfenhaner Atelier von Eha, der auch bei ihrer Fertigung mitgeholfen hatte.

Am Dienstag stand der Umzug der drei Meter hohen Kerze an. Dabei musste laut Broß vorsichtig zu Werke gegangen werden. So hat Eha ein hölzernes Korsett für die Kerze gebaut, damit sie beim Transport keinen Schaden nehmen soll. Mit dem Flaschenzug wurde sie unter Mithilfe der Weilener Schlosserei Widmer umgekippt, auf zwei Rollwagen verladen, aus der Wirtschaft geschoben und mit dem Gabelstapler auf einen Anhänger geladen, um sie nach Zepfenhan zu fahren.

Die Kerze war nach ihrer Weihe von Christian Aberle aus Schömberg ersteigert und der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul gespendet worden. Sie sollte in der Stadtkirche im Jesus-Eck beim Beichtstuhl aufgestellt werden. Dieses Unterfangen gestaltet sich allerdings schwieriger als geplant, denn der Kirchenboden trägt die rund 400 Kilogramm schwere Kerze nicht.