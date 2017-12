Schömberg Fragen zum Glauben

Was wirklich wichtig ist im Leben

Doch was ist eigentlich wichtig im Leben? Was macht das Menschsein aus? Christen der katholischen Kirchengemeinde Schömberg und der evangelischen Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg bereiten einen Alpha-Glaubensgrundkurs vor, der sich mit solchen Sinnfragen auseinandersetzt.

"Warum soll ich in dieser aufgeklärten Welt überhaupt noch glauben?", "Gibt es Gott?", "Ist Christsein nicht etwas Verstaubtes, was in der heutigen Welt keinen Platz mehr hat?" Diese und weitere Themen rund um den christlichen Glauben greift der Alpha-Kurs auf, der ab Januar in der Alten Kinderschule in Schömberg beginnt.