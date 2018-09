Schömberg Flying Fox: Mit Tempo 80 durch Eulenbachtal

Die Flüge würden über das Internet gebucht, sagte Michael Wernecke. Er glaubt deshalb, dass der An- und Abreiseverkehr in den Griff zu bekommen sei. Es werde ein Empfangsgebäude mit Kassenhäuschen geben. Die Besucher sollen vom Skihangparkplatz mit einem Bus zum Ausgangspunkt der Zipline transportiert werden. Auf diesem Parkplatz könnten bis zu 150 Autos auf einmal abgestellt werden, so die Überzeugung von Gemeinderat Andreas Ehnis (CDU).

Im Gespräch mit unserer Zeitung bezifferte Jürgen Wernecke die Kosten auf rund eine Million Euro. Wenn alles optimal laufe, könnte die Zipline in einem Jahr eröffnet werden, so Jürgen Wernecke gegenüber unserer Zeitung.

Bei der Gemeinderatssitzung war auch Projektleiter Werner Wechsel zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Firma hochkant GmbH mit Sitz im bayerischen Gestratz (Allgäu). Die Firma ist auf den Bau von Erlebniswelten spezialisiert, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. In der Ratssitzung zeigte er einen Film über die rund 1000 Meter lange Zipline im Harz. Das Eulenbachtal sei eine tolle Kulisse für eine solche Anlage. Nach den derzeitigen Planungen hätte die 1286 Meter lange Zipline in Schömberg eine Neigung von acht Prozent mit einem Höhenunterschied von rund 100 Metern.

"Die Idee ist super", sagte zum Beispiel Gemeinderat Helmut Schray (Unabhängige Wählervereinigung). Er hofft, dass damit auch der Skihang aufgewertet wird. SPD-Fraktionschefin Susanne Ring fragte nach Eingriffen in die Natur. Michael Wernecke antwortete, dass einige Bäume gefällt werden müssten. Das hält er jedoch für unproblematisch. Der Eulenbach befinde sich derzeit in einem Dornröschenschlaf und solle ohnehin freigelegt werden. Der Bieselsberger Ortsvorsteher Ulrich Burkhardt sieht in dem Vorhaben sogar eine Chance für "sanften Tourismus". Er bestand jedoch darauf, dass keine Quellen angetastet würden. Das sicherte Michael Wernecke zu.

Kleine Eingriff

Gemeinderat Wolfgang Klasen (SPD) zeigte sich überzeugt davon, dass nur sehr kleine Eingriffe notwendig seien. "Bäume haben wir genug", sagte er und drückt den Investoren die Daumen für ihr Vorhaben. Gemeinderat Udo Bertsch (CDU) sieht in dem Projekt die Chance, über eine Achse vom Kurpark aus Schömberg zu erleben.

Der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht für die weiteren Planungsschritte. Jetzt könnten die Investoren sich an die Fachbehörden wenden.

Der nächste Schritt sei die endgültige Vorplanung, sagte der stellvertretende Bürgermeister Joachim Zillinger. Er leitete für den verhinderten Bürgermeister Matthias Leyn die Sondersitzung des Gemeinderates.