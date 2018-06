Schömberg Fischreiher verendet wegen Legeschnur

Nachdem der Vogel vom Baum abgehängt worden war, wurde schnell klar, an was der Reiher verendet war. In den vereinseigenen Gewässern, vor allem am Vorsee des Stausees, seien öfter Schwarzangler am Werk, die beköderte Legeschnüre in das Gewässer bringen. Die Angler kämen später zurück, um zu überprüfen, ob ein Fisch am Haken hängt.

Obwohl die Gewässerwarte und Kontrolleure des Vereins die Gewässer oft kontrollierten, würden Schwarzangler nur selten erwischt. Dafür müssten regelmäßig Legeschnüre entfernt werden.

Eine dieser Schnüre samt Haken wurde nun dem Fischreiher zum Verhängnis. Für den Fischereiverein, der auch dem Naturschutz verbunden ist, sei dies mehr als ärgerlich, da gegen diese Personen, welche die Legeschnüre ins Wasser verbringen, nichts unternommen werde.