Schömberg Fiesta Mexicana im Checkpoint

Das Projekt findet immer montags von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Jeder Tag steht unter einem eigenen Maskottchen, welches die Kinder dann begleitet. So wurde der erste Tag von Señor Kaktus eingeleitet, als die Kinder ihre ganz eigenen Kakteen bastelten. Es wurden landestypische Mythen, Feiertage und Speisen wie Burritos behandelt. Besonders vom "Dia de los Muertos" (Tag der Toten) waren die Kinder fasziniert.

Am 19. März steht dann die große Abschlussfeier, die Fiesta Mexicana, für alle Kinder an. Hier werden die Kinder ihre eigene "Chocolate de molinillo" herstellen, also die mexikanische Antwort auf Kaba.

Wohin die nächste Reise führt, erfahren die Kinder durch Flyer, die in den Grundschulklassen verteilt werden und im Amtsblatt veröffentlicht werden.