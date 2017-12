Schömberg Feuerwehr schlägt Einbrecher in die Flucht

Schömberg - Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Schömberger Feuerwehrmänner bemerkten am frühen Sonntagmorgen einen Einbruch und schlugen zwei Unbekannte in die Flucht. Auf spektakuläre Weise hatten die beiden kurz nach 1 Uhr versucht, in einen Discounter in der Straße "Im Grund" und anschließend in einen Getränkemarkt in der Robert-Bosch-Straße einzubrechen.