Schömberg Festkonzert, Massenchor und großer Umzug

Das Festprogramm beginnt am Freitag, 15. Juni, mit dem Altkameradentreffen. Um 19.30 Uhr ist Fassanstich mit musikalischer Unterhaltung. Am Samstag, 16. Juni, beginnen ab 8.30 Uhr die Jugendwertungsspiele. Das Festkonzert beginnt um 18 Uhr in der Hohenberghalle mit der Jungen Bläserphilharmonie Zol­lernalb und der Harmonie St. Jan Kildern aus Holland. Ab 21 Uhr steigt die Wasenparty mit der Band Hautnah.