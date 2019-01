Schömberg Faszinierendes Spiel mit der Sprache

Für das Jahrbuch hat sie nun ihr erstes Gedicht verfasst, das sich nicht reimt. Unter der Überschrift "Das Dunkel des Dann" thematisiert sie das "Ungewisse der Zukunft" und die Frage, "was diese so mit sich bringen kann". Es gehe um Wünsche und Vorahnungen und auch um die Gewissheit, dass manches plötzlich ganz anders kommen könnte als gedacht. Ihren Text über die Unwägbarkeiten des Lebens sieht sie als "Entdeckungstour". Dillmann: "Beim ersten Mal erschließen sich dem Leser meine Gedanken vielleicht nicht gleich auf Anhieb. Es bietet sich daher an, es mehrfach zu lesen, um dem mehrschichtigen Inhalt auf den Grund zu gehen, den ich auch an anderen Texten schätze."