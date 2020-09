Schömberg Falschparker sind für Feuerwehren ein Problem

Als neuralgische Punkte sieht er in der Kurstadt unter anderem die Hindenburg- und die Emil-Schmid-Straße. Wenn der Feuerwehr oder anderen Rettungskräften der Weg versperrt werde, könne dies "fatale Folgen" haben, da sie unter Umständen nicht rechtzeitig am Einsatzort sein könnten, so Bäuerle: "Das kann Menschenleben kosten." Bäuerle teilte mit, dass die Feuerwehr mit der Polizei und dem Ordnungsamt noch in diesem Jahr systematisch solche neuralgischen Punkte abzufahren werde.

Auch Bäuerles Schömberger Kollege Zillinger kennt das Problem zu Genüge: "Besonders schlimm ist es in der Poststraße". Aber auch in der Schillerstraße sowie in der Mozartstraße gebe es immer wieder Falschparker. Doch nicht nur der Kernort ist nach Zillingers Worten betroffen. So gebe es in allen Schömberger Teilorten Punkte, an denen die Feuerwehr ausgebremst werde.

Es werde der Tag kommen, an dem ein Mensch sein Leben lassen müsse, weil die Rettungskräfte wegen falsch parkender Fahrzeuge nicht rechtzeitig an den Ort des Geschehens hätten kommen können, so Zillingers düstere Prophezeiung. Die Frage sei für ihn lediglich, wann dieser Tag kommen werde. Dabei unterstellt er niemandem Vorsatz: "Die Leute machen sich keine Gedanken."

Auch in Schömberg soll es noch einen Termin mit dem gemeindlichen Vollzugsdienst geben, um die neuralgischen Punkte abzufahren. "Der Termin steht noch nicht fest", so Zillinger.