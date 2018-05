Schömberg Es sind mehr als 300 Besucher zu Gast

Schömberg. Achim Braun, Moderator des Gastgebers, stellte die Band vor. "Die Südtiroler Spitzbuam" sind eine in der Szene fest verankerte Band.

Sie spielt volkstümliche Musik mit Trompete, Gitarre, Schlagzeug, Akkordeon und Klarinette. Bandleader Hubert tat in Schömberg zuerst das, worauf die Fans – und davon waren ganze Gruppen von weit her angereist – wohl am liebsten hören. Der Bandleader nahm sich die Zeit, viele Anwesende in einer persönlichen Ansprache zu begrüßen.

Walzer gespielt