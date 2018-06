Schömberg Erste Erwähnung in der Schulchronik

Schömberg-Schörzingen. Wie in der Festchronik nachzulesen ist, sind bereits 1615 zwei Musiker aus Schörzingen in der hohenbergischen Musterungsliste genannt. 1818, so belegt die Schulchronik, hat eine Musikkapelle bestanden. 1860 zählt die Kapelle 14 Musiker. Um das Jahr 1900 tritt eine Wende ein, heißt es weiter. Es wird nicht nur Tanz- und Marschmusik gespielt, sondern auch Konzertmusik. 1907 nimmt der Verein erstmals an einem Preisspiel teil.

Erste Musikkassette 1990

Am 9. Februar 1908 wird der Musikverein gegründet. Vorsitzender ist Josef Hafen. 1932 findet das siebte Gaumusikfest des Heuberg-Baar-Gaus in Schörzingen statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Verein 1947 unter Leitung von Wendelin Bayer wiedergegründet. Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens wird das achte Kreismusikfest gefeiert. 1960 muss die Kapelle einen Generationenwechsel verkraften. Mit Eckart Koch führt 1968 erstmals ein Aktiver den Verein. Im selben Jahr erhält der Verein die Pro-Musica-Plakette.