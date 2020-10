Schömberg Eröffnung der Lasertag-Halle verschiebt sich noch mal

Die Lasertag-Halle besteht aus einem rund 350 Quadratmeter großen Sozialbereich mit Theke, Dart-Ecke, zwei Billard- und einem Kickertisch. Die Besucher sollen zum Verweilen eingeladen werden und dort einen schönen Abend verbringen. Darüber hinaus können sich die Gäste dort anmelden. Wichtig sind zudem ein Einweisungs- und Ausrüstungsraum sowie eine Schleuse.

Die Lasertag-Halle hat zwei Sektoren mit einer Fläche von jeweils 200 Quadratmetern und eine dritte mit einer Fläche von 250 Quadratmetern. Diese drei Sektoren mit einer Gesamtfläche von 650 ­Quadratmetern sollen zuerst ­er­öffnet werden. Der vierte ­Sektor mit mit einer Fläche von 350 Quadratmetern wird im nächsten Jahr in Angriff genommen. Als reine ­Spiel­fläche stehen den Spielern dann 1000 Quadratmeter zur Verfügung. Die Lasertag-Halle wird unter UV-Licht betrieben. Neonfarben bringen sie zum Leuchten. Da die Arena in vier Sektoren unterteilt ist, können kleine Gruppen unabhängig voneinander spielen - in Zeiten von Corona ein wichtiger Aspekt.

Insgesamt kostet das Vorhaben rund 250.000 Euro, war von Manus zu erfahren.