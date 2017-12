Schömberg "Ergebnis ist in greifbarer Nähe"

Schömberg/Balingen (bv). Ein erneutes Gespräch im Landratsamt in Balingen in Sachen Hochwasserschutz Schlichem mit allen Beteiligten am Donnerstag hat offenbar Erfolge gebracht. "Wir sind zuversichtlich und auf einem recht guten Weg. Ein Ergebnis ist greifbar nahe", hieß es.