Schömberg Einzelzimmer der Kinderklinik eingeweiht

Das Projekt war für die Planer und Handwerker eine knifflige Aufgabe und kostete rund 2,7 Millionen Euro. Bei einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren gingen die Arbeiten bei laufendem Betrieb über die Bühne. Gerhard Niemann, ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der Kinderklinik Schömberg, sprach von einer "Investition in die Zukunft".

Bei der Behandlung von Kindern mit neurologischen Beeinträchtigungen seien oft Einzelzimmer erforderlich, wenn die Patienten an ansteckenden Krankheiten leiden würden, so Niemann. Zudem sei es wirtschaftlicher, wenn in solchen Fällen kein Doppelzimmer mit nur einer Person belegt werden müsse.

Peter Hafner, Geschäftsführer der Kinderklinik sowie der Reha-Südwest für Menschen mit Behinderungen, der Muttergesellschaft der Schömberger Einrichtung, schilderte, wie schwierig die Arbeiten gewesen seien. So hätten die Bauarbeiter das Dach in drei Teile zerlegen und jedes für sich anheben müssen.